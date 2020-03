Pronto Atendimento do coronavírus começa nesta sexta-feira em Apucarana

A partir desta sexta-feira (20), às 7 horas, a população de Apucarana tem a sua disposição o Pronto Atendimento do Coronavírus, que vai funcionar no andar térreo da Autarquia Municipal de Saúde (AMS). O serviço será oferecido, ininterruptamente, de segunda-feira a domingo, entre 7 horas e 23 horas.

O Pronto Atendimento do Coronavírus vai ocupar a estrutura do espaço onde funcionava até agora o Centro de Especialidades, mais exatamente onde foi por muitos anos o Pronto Atendimento de Apucarana (PAM). O acesso das pessoas que precisarem procurar esse serviço deve ser feito para parte lateral do prédio da Autarquia de Saúde, evitando assim o contato com as demais pessoas que circulam pelo prédio.

“Neste local será feita a triagem, consultas e coleta de material para exame e os encaminhamentos necessários de cada caso, podendo ser isolamento domiciliar ou internação hospitalar”, explica o diretor presidente da AMS, Roberto Kaneta.

De acordo com Kaneta, os 12 médicos especialistas que atuam regularmente no Centro de Especialidades formarão o corpo clínico, ao lado de 6 médicos residentes do Ambulatório Municipal de Dermatologia, para atender os possíveis casos suspeitos do coronavírus no Pronto Atendimento.

“Recomendamos à população a procurar as Unidades Básicas de Saúde e a UPA somente em situação de extrema necessidade para evitar a aglomeração”, reforça Roberto Kaneta.

O prefeito Junior da Femac lança um apelo à população, em especial aos idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas para que atendam a orientação de permanecer em isolamento domiciliar. “Fiquem em casa protegidos. O momento é de união, solidariedade, planejamento e seriedade”, reforça Junior da Femac.

Autarquia Municipal de Saúde disponibiliza a partir de amanhã (20), entre segunda-feira a sexta-feira de 7 horas às 18 horas, três telefones para tirar dúvidas da população sobre o coronavírus.

Fixo – 3162-3049

Celulares – 99967- 0845 e 99967-0563 – Atendimento por ligação ou pelo WhatsApp.