Vacinação contra gripe começa na segunda-feira e será nas escolas

Em mais uma medida preventiva contra o coronavírus, o prefeito Junior da Femac e a direção da Autarquia Municipal de Saúde anunciam, excepcionamente neste ano, uma mudança nos locais da Campanha de Vacinação Contra a Gripe, que começa na próxima segunda-feira (23). A imunização será realizada nas escolas municipais mais próximas das respectivas Unidades Básicas de Saúde de cada bairro, de segunda-feira a sexta-feira, de 8h30 às 16 horas.

“Os locais de vacinação serão, portanto, em ambientes mais amplos e mais abertos, evitando que os idosos tenham contato com os pacientes que buscam as UBSs”, justifica o prefeito Junior da Femac. A exceção é para o Núcleo Adriano Correia e Núcleo João Paulo, onde a vacinação será feita no CMEI Domingos Mareze e CMEI Benedito Leugi, respectivamente. No Jardim Interlagos, a imunização vai acontecer na UBS Elayne Mazur.

Outro detalhe diz respeito às escolas municipais Alcides Ramos e José Idésio Brianezi, que estão em reforma e não poderão servir de ponto de vacinação. O diretor presidente da AMS, Roberto Kaneta, explica que a campanha deste ano dividiu o público alvo em etapas. “Os primeiros serem vacinados, a partir da próxima segunda-feira, são pessoas com mais de 60 anos e os trabalhadores de saúde, que atuam na linha de frente do atendimento à população. A vacina é uma proteção aos quadros de doenças respiratórias mais comuns, que dependendo da gravidade pode levar a óbito.

De acordo com o Ministério da Saúde, a priorização dos idosos nessa primeira etapa, mesmo diante da não eficácia da vacina de Influenza contra o coronavírus, é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influenzas na triagem e acelerarem o diagnóstico para a Covid 19. Além disso, a pasta considera os estudos e dados que apontam que casos mais graves de infecção por coronavírus têm sido registrados em pessoas acima de 60 anos.

Calendário da Campanha de Vacinação Contra Gripe:

A partir de 23 de março: início da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe. Pessoas com mais de 60 anos e trabalhadores da área da saúde podem tomar a dose.

A partir do dia 16 de abril: o público-alvo é ampliado para professores, profissionais das forças de segurança e salvamento e pacientes com doenças crônicas como hipertensão, diabetes, asma, entre outras.

A partir de 9 de maio, Dia D de vacinação, serão vacinadas as crianças de seis meses a menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), pessoas com mais de 55 anos, gestantes, mães no pós-parto (até 45 dias após o parto), população indígena e portadores de condições especiais. A campanha seguirá até o dia 23 de maio.