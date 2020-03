Neblina marca o amanhecer em Apucarana e região

Uma forte neblina marcou o amanhecer em Apucarana, que registrou 17ºC no começo da manhã desta sexta-feira (20). A temperatura deve chegar aos 26º C durante a tarde. Existe a previsão de 7 milímetros de chuva.



Um ar mais estável ingressa no estado ao longo da sexta-feira (20) e diminui a nebulosidade em praticamente todas as regiões. Chuvas são esperadas somente nas áreas mais ao norte, divisa com o estado de São Paulo. As temperaturas continuam elevadas, mas com valores mais baixos que nos dias anteriores, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Sábado (21)

Com a presença do ar seco as chuvas se afastam de todas as regiões paranaenses. Um sistema de alta pressão posicionado sobre a costa do Sul do Brasil, diminui a instabilidade atmosférica, com isso há ausência de chuvas. O ar quente diminui um pouco e as temperaturas não se elevam tanto.