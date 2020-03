Bispo suspende missas na Diocese de Apucarana

A partir de sexta-feira (20) as missas estão suspensas na área da Diocese de Apucarana. A determinação foi divulgada na noite desta quinta-feira em decreto assinado pelo bispo dom Carlos José de Oliveira. Até então, a igreja tinha determinado algumas medidas de prevenção como o encurtamento da cerimônia e ampliação dos horários de celebração para reduzir a aglomeração de fiéis.

No decreto, o bispo destaca que os desdobramentos da crise bem como decisões de vários prefeitos de municípios que compõem a Diocese levaram a suspensão da celebração pública da santa missa. O bispo também afirma que católicos podem acompanhar a missa pelos diversos meios de comunicação.

O decreto determina ainda que as igrejas permaneçam abertas, limpas e arejadas para que os fiéis que desejarem possam entrar e fazer sua oração pessoa.

Em relação aos casamentos marcados, a orientação é que cada padre converse com os noivos sobre o modo como poderão ser realizados, considerando o que está dito no Decreto 4230, do senhor governador do Estado do Paraná, que limita em 50 pessoas, o número dos participantes de um evento. Os noivos poderão, inclusive, transferir a data da celebração de seu matrimônio. O mesmo vale para os batizados.