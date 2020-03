Prefeitura encomenda estruturas de concreto para a Rua Rosa Stábile

Uma solução técnica relacionada aos danos provocados por fortes chuvas na Rua Rosa Stábile já foi definida pela Prefeitura de Apucarana. No local, a passagem subterrânea do Córrego Biguaçu ficou avariada pela força das águas, comprometendo principalmente as calçadas e a canalização sob o pavimento asfáltico.

Em reunião mantida nesta quinta-feira (19) pelo prefeito Junior da Femac com o secretário de Obras Herivelto Moreno e o empreiteiro Adyr Filho, foram tratados dos detalhes para o início imediato da obra. “Aguardamos apenas o recebimento de estruturas de concreto já encomendadas para dar início à recuperação do canal e das calçadas”, anunciou o secretário.



Segundo ele, são tubos de concreto de grande porte, em formato quadrado e com medidas adequadas, para fixação no local avariado. “Tão logo estas estruturas sejam entregues, iremos instalar rapidamente na Rua Rosa Stábile, junto ao Córrego Biguaçú”, informa Herivelto Moreno.