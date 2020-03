NRE de Apucarana divulga programação para os próximos dias 

Diante da crise do coronavírus, o Núcleo Regional de Educação (NRE), de Apucarana, suspendeu as aulas na rede estadual a partir desta sexta (20). Segundo a chefe do NRE, de Apucarana, Cristiane Cesária Pablos Rossetti, alunos, professores e professores pedagogos deverão permanecer em casa.

Apesar de não ter expediente regular, Cristiane diz que haverá uma organização interna para entrega do Programa Leite das Crianças.



De acordo com a chefe, o NRE não terá atendimento ao público. Porém, serão mantidos atendimentos por telefone, e-mails e demais meios de comunicação, no período de 8 às 17 horas.