Atendimento do "Paranaprevidência", no NRE, de Apucarana, será suspenso a partir de sexta (20) 

O atendimento do Paranaprevidência, considerando as medidas de enfrentamento ao Covid-19, será suspenso a partir desta sexta (20), no Núcleo Regional de Educação, de Apucarana.

Segundo a chefe do NRE, de Apucarana, Cristiane Cesária Pablos Rossetti, o recadastramento dos aposentados também foi suspenso e pagamento não será bloqueado.

Além disso, Cristiane informa que pensionistas universitários permanecerão obrigados ao recadastramento nos meses de março e agosto, e poderão agendar atendimento pelo site do "Paranaprevidência" ou entrar em contato com o call center para orientações.

Segundo Cristiane, beneficiários cujos pagamentos estejam bloqueados devem entrar em contato pelo telefone 0800-643-0037.

Para acessar "Informe de Rendimentos e Contracheque", solicitar através do email: atendimento@paranaprevidencia.pr.gov.br

Mais informações: 0800 643 0037.