Epidemia de coronavírus muda rotina nas agências bancárias da região

As agências bancárias de toda a região estão trabalhando com atendimento em contingenciamento para evitar aglomerações de pessoas. Mudanças nas práticas de higienização também estão sendo adotadas para obedecer às orientações do Ministério da Saúde e conter a proliferação do vírus causador da Covid-19.

No Itaú de Apucarana, por exemplo, somente 10 clientes por vez são permitidos na agência. Os outros devem aguardar para poder entrar no banco e até mesmo para utilizar caixas eletrônicos, que estão sendo higienizados com álcool várias vezes ao dia. Álcool em gel também está sendo disponibilizado para higienização das mãos dos clientes e funcionários. “Nossos colaboradores estão utilizando máscaras para o atendimento e a saúde de todos está sendo monitorada diariamente para saber se alguém apresenta sintomas. Também estamos respeitando a distância mínima de 1,5 metros de pessoa para pessoa em todos os atendimentos e dispensamos colaboradores que fazem parte do grupo de risco até que a situação se normalize”, explicou o gerente da agência em Apucarana Maicon Antônio Fornari.



O Bradesco permite a entrada de até 20 clientes por vez, também obedecendo uma distância mínima entre pessoas durante a espera e o atendimento. O mesmo acontece para o autoatendimento nos caixas eletrônicos. Álcool em gel está sendo disponibilizado para clientes e funcionários e os caixas eletrônicos, maçanetas entre outros locais, estão sendo higienizados várias vezes ao dia. Um rodízio entre os funcionários também foi aplicado, onde 50% dos colaboradores ficam na agência e os outros 50% trabalham de casa, conforme a gerência de uma agência de Arapongas.



A Caixa Econômica divulgou nesta quarta-feira (18) um comunicado informando que fluxo de pessoas no interior das agências será limitado a no máximo 50% da capacidade dos assentos das unidades, para que seja possível manter a distância de no mínimo 1 metro entre as pessoas. Além disso, álcool em gel está sendo disponibilizado para clientes e funcionários, e a limpeza das unidades está sendo intensificada.



Outras agências bancárias também estão tomando medidas restritivas nas rotinas de atendimento, por isso, a orientação é para que cada cliente entre em contato com sua agência para saber qual a melhor forma de atendimento.



O diretor do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Apucarana José Carlos Balan, esclarece que o contingenciamento de atendimentos nas agências bancárias durante a epidemia do coronavírus tem amparo legal e que os clientes devem ter bom senso na hora de utilizar o serviço. “Se for possível esperar alguns dias, se não for urgente ir ao banco, não vá. Este é um momento de prevenção, por isso é necessária paciência dos clientes que precisam de atendimento bancário. Essas medidas de limite de acesso são uma questão de saúde pública e tem amparo na legislação”, garantiu Balan.