Polícia Civil de Apucarana prende suspeito de assassinato; veja vídeo

A Polícia Civil de Apucarana realizou na madrugada desta quinta-feira (18), a Operação Vida Segura. Um jovem de 18 anos foi preso e seria o autor de um assassinato que aconteceu no dia 9 de março.

Douglas Aparecido da Silva Mariano de 24 anos foi morto a tiros, dentro da própria casa, na Rua Rafael Sorpile, na Chacrinha, na zona leste da cidade.

Conforme o setor de homicídios, na noite do crime, aconteceu uma troca de tiros entre a vítima e o possível autor. E a motivação seria o tráfico de drogas.

O suspeito foi localizado escondido em uma residência, na região do bairro Vila Brasil.

O setor de homicídios, continua com as investigações para apurar a possibilidade de mais envolvidos no crime. Veja o momento da prisão