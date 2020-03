Pintura termoplástica reforça sinalização de trânsito em Apucarana

O Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) está revitalizando a sinalização horizontal de trânsito no quadrilátero central. Uma empresa terceirizada, supervisionada pela Superintendência de Trânsito, Segurança e Transporte executa novas faixas de pedestres em ruas como Nagib Daher, Munhoz da Rocha e Clotário Portugal.

Segundo informa o prefeito Júnior da Femac, o diferencial vem sendo o material utilizado. “Optamos pela pintura termoplástica, que oferece maior durabilidade em relação à tinta tradicional. Em se tratando de área central, onde o fluxo de veículos é sempre grande e temos grande dificuldade na interrupção do trânsito para manutenções, é uma vantagem muito importante, pois quanto mais tempo durar, menos será preciso intervir”, explica o prefeito.

O contrato firmado pelo município prevê a execução de até 4 mil metros quadrados de novas faixas de pedestres com pintura termoplástica. “Além da durabilidade, por ser uma pintura em alto relevo, proporciona uma melhor visibilidade e percepção aos condutores e pedestres”, afirma Carlos Mendes, superintendente do Idepplan.

Ao longo da Avenida Curitiba, em trecho entre a Avenida Minas Gerais e a Praça Mauá, o serviço será executado pela Viapar. “Por ser uma área de concessão, entramos em contato com a concessionária é fomos informados de que o serviço está dentro do cronograma e será realizado a partir de maio deste ano”, esclarece Mendes.

Além da pintura termoplástica em faixas de pedestres, o reforço da sinalização horizontal na área central também prevê a pintura das chamadas “yellow box” – caixas amarelas – nos cruzamentos semaforizados com maior fluxo de veículos. “Esta sinalização é muito eficaz, proibindo a parada ou estacionamento de veículos nos cruzamentos, evitando sua obstrução e prejuízo ao fluxo”, frisa Carlos Mendes, superintendente do Idepplan. O investimento nesta etapa é na ordem de R$90 mil.

Faixas elevadas – Outras melhorias no trânsito executadas pela prefeitura, através do Idepplan, são a instalação de faixas de pedestres elevadas. “Oito locais estão sendo contemplados neste momento”, informa Mendes. Os equipamentos, que garantem maior segurança aos transeuntes, estão sendo viabilizados defronte ao painel turístico “Eu amo Apucarana” localizado no Parque Municipal Jaboti, Colégio Estadual Polivalente (PREMEM), Colégio Estadual Padre José de Anchieta, Escola Municipal Mateus Leme, Faculdade de Apucarana (FAP), Associação dos Deficientes Físicos de Apucarana (Adefiap), rua Miguel Simeão com a rua Gastão Vidigal e Parque Ecológico da Raposa.