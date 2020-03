Programa Terra Forte beneficia entidades de Apucarana

Além de enriquecer a merenda escolar servida nas escolas e centros municipais de educação infantil de Apucarana, produtos rurais fornecidos pelos 296 agricultores integrantes do Programa Terra Forte estão chegando semanalmente à centenas de pessoas atendidas por entidades sociais e filantrópicas da cidade. Maracujá, banana, goiaba, uva, morango, caqui, manga, abacate, atemóia e figo, cenoura, batata, abóbora, chuchu, abacate, limão, milho e uma variedade de verduras são alguns exemplos de produtos que estão atendendo à Casa de Misericórdia “Resgate de Deus”, Lar São Vicente de Paulo, Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Apucarana (Cocap) e Hospital da Providência.

Idealizado em 2014 pela gestão Beto Preto visando o incentivo à fruticultura e fertilização do solo em pequenas propriedades rurais através da distribuição de insumos como calcário e fosfato natural, o investimento feito pela prefeitura é devolvido pelos produtores rurais a partir da produção. “O retorno do investimento é dado ao município proporcionalmente em frutas, legumes, verduras ou outros produtos rurais que são destinados aos nossos alunos e também às entidades sociais e filantrópicas cadastradas pelo município. É uma iniciativa muito positiva, onde todos ganham”, destaca o prefeito Júnior da Femac.

Segundo balanço divulgado pela Secretaria Municipal da Agricultura, de julho de 2016 até meados deste mês, mais de 160 toneladas de frutas e legumes já haviam sido entregues pelos produtores como forma de contrapartida pelo apoio municipal. Ao oficializar os dados, o secretário da pasta, José Luiz Porto, assinalou que o programa tem promovido maior qualidade de vida no campo e na cidade. “Nosso agradecimento a todos os 296 produtores que fazem parte desta iniciativa. Um programa que nasceu através da vontade política do então prefeito Beto Preto e que tem tido continuidade com o prefeito Júnior da Femac, gerando renda na pequena propriedade, incentivando a fixação do homem no campo e também levado alimento saudável às nossas crianças da rede municipal e pessoas atendidas por entidades sociais de Apucarana”, observou Porto, relatando que além de milhares de mudas selecionadas de frutas, o programa também já distribuiu cerca de 4 mil toneladas de calcário e 150 toneladas de fosfato natural para fertilização do solo agrícola. “O “Terra Forte” tem cumprido muito bem com a sua missão”, disse.

A iniciativa distribui ainda mudas de sanção do campo para formar cercas vivas. “Nos últimos três anos já repassamos 90 mil mudas que são utilizadas por nossos produtores para vedar suas culturas, em especial orgânica e de fruticultura, da ação de agrotóxicos e do vento. A contrapartida também é dada em forma de produtos rurais”, conta José Luiz Porto, secretário da Agricultura.

O interventor da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Apucarana (Cocap), Antônio Nogueira, relata que os alimentos do Programa Terra Forte têm feito a diferença para os 50 cooperados. “Além de incrementar o preparo das refeições feitas na própria cooperativa, o excedente eles podem levar para suas casas, o que representa um impacto muito positivo na economia doméstica destas famílias”, observa Nogueira. Ele destaca a qualidade e variedade dos produtos. “Tem semana que recebemos até duas remessas. São frutas, verduras e até feijão, que é um item que pesa bastante na cesta básica de qualquer família e tem chegado gratuitamente à mesa de nossos cooperados através desta iniciativa municipal”, agradeceu.