Quinta-feira será chuvosa em Apucarana e região, prevê Simepar

O tempo chuvoso volta a ocorrer na quinta-feira (19), pois a instabilidade atmosférica continua elevada. Na metade norte do Paraná as chuvas ocorrem em qualquer período do dia. Continua a previsão de temporais isolados em todas as regiões do Estado, principalmente entre a tarde e a noite, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

A previsão é de 31 milímetros de chuva para esta quinta em Apucarana e região. A temperatura máxima deve chegar aos 25ºC.

Sexta-feira (20).

Um ar mais estável ingressa no estado ao longo da sexta-feira e diminui a nebulosidade em praticamente todas as regiões. Chuvas são esperadas somente nas áreas mais ao norte, divisa com o estado de São Paulo. As temperaturas continuam elevadas, mas com valores mais baixos que nos dias anteriores.