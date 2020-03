Briga entre irmãos termina com um esfaqueado em Apucarana

Uma briga entre irmãos terminou com um esfaqueado em Apucarana. A confusão aconteceu na Rua Rio Jordão, no Núcleo João Paulo, por volta das 22h30 de quarta-feira (18).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu foi chamado para atender a vítima e os socorristas acionaram a Polícia Militar (PM).

Conforme a PM, o rapaz estava com uma perfuração no lado direito do abdômen, mesmo ferido, conseguiu contar que ele e o irmão moram juntos, e que após uma agressão, aconteceu o esfaqueamento.

O Samu encaminhou o rapaz para o Hospital da Providência e após exames foi submetido a uma cirurgia e segue internado.

Segundo a PM, o autor da facada, irmão do rapaz, foi encontrado e estava em visível estado de embriaguez. Ele foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

A arma utilizada no crime, segundo a vítima, seria uma faca de serra de mesa, que não foi localizada.