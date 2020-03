JOÃO DE GODOY, 83 anos. Sepultamento nesta quarta-feira, as 17h no cemitério Cristo Rei em Apucarana.

LUZIA APARECIDA DAMAZIO DA SILVA, 65 anos. Sepultamento nesta quarta-feira, as 16h no cemitério municipal de Saõ João do Ivaí.

IRACI RODRIGUES DA SILVA, 68 anos. Sepultamento nesta quarta-feira, as 10h no cemitério municipal de Arapongas.

LUIZ RIKUTO MIURA, 76 anos. Sepultamento nesta quarta-feira, as 14h no cemitério municipal de Arapongas.