Jogos Universitários do Paraná são adiados em Apucarana

Marcada de 9 a 15 de abril para ser realizada em Apucarana, foi adiada nesta terça-feira (13/03) a 60ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUP´s). A confirmação do adiamento da competição foi feita por Emerson Luis Venturini, o “Milico”, supervisor de esporte de rendimento do Instituto Paranaense de Ciência do Esporte (IPCE) e por Vitor Martinez, coordenador técnico do evento. Ambos foram recebidos pelo prefeito Junior da Femac e comunicaram o adiamento da competição. De sua parte, o prefeito se colocou à disposição para manter a sede do JUP´s em Apucarana, num calendário futuro.

Venturini e Martinez, acompanhados pela professora Jossuela Pinheiro, secretária municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, estiveram nesta terça-feira fazendo a vistoria das praças esportivas do município. Na ocasião, eles também adiaram o congresso técnico do evento que seria nesta quarta-feira (14/03), às 14 horas, no Centro da Juventude Alex Mazaron. O adiamento do congresso técnico e da competição foi em função das precauções necessárias para a prevenção da pandemia do Coronavírus.

Jossuela Pinheiro disse que tudo já estava preparado para a realização dos JUP´s, mas devido à pandemia do Coronavírus a competição teve que ser adiada. “Na vistoria, Milico e Vitor gostaram do que viram em Apucarana, principalmente o Complexo Áureo Caixote. Eles ficaram felizes e elogiaram a nova praça esportiva do município. Infelizmente os jogos foram adiados e agora temos que esperar o posicionamento do governo em relação a competição”, destacou Jossuela.

Após as vistorias realizadas nesta terça-feira, Emerson Venturini lamentou em ter que adiar os JUP´s. “O que tem dificultado a nossa vida agora é essa questão de saúde. Por isso, os Jogos Universitários nesse momento estão adiados. O governo do Estado numa questão muito acertiva está orientando para que a gente não realize eventos com muita aglomeração”, disse Venturini. Ele disse ainda que a organização vai estudar uma outra data e reforçou que os jogos não estão cancelados e que a ideia é voltar para Apucarana e fazer o evento ainda neste ano.

Foram vistoriados nesta terça o Centro Esportivo Áureo Caixote, os ginásios do Sesi e do Colégio São José e o Shopping CentroNorte, que deverá ser a sede da modalidade de E-Games (LOL). Também acompanharam a vistoria Robson Desiderá, coordenador regional de Educação Física e Esportes do Núcleo Regional de Educação (NRE), e os professores José Marcelino da Silva, o Grillo; Matheus Eduardo da Silva Ferreira e Marta Valentim, da Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana.

Os JUP´s serão disputados ainda neste ano, com 14 modalidades, devendo reunir cerca de 1.800 atletas de todo o Estado. Com duração de sete dias, os jogos ocorrem pelas modalidades de atletismo, atletismo paralímpico, basquetebol, basquete 3 x 3, e-games (Fifa), e-games (LOL), futsal, handebol, judô, karatê, natação, natação paralímpica, vôlei de praia e vôlei.

A competição do ano passado foi realizada em Maringá, com a presença de 27 instituições de ensino. A UniCesumar, de Maringá, foi à campeã geral.

Fase municipal dos JEPs também é adiada

O congresso técnico da fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (JEP´s), que estava marcado para ocorrer nesta terça-feira (17/03), às 14 horas, no Centro da Juventude Alex Mazaron, em Apucarana, também foi adiado. A informação foi dada pela professora Jossuela Pinheiro, Secretária Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

O adiamento do congresso técnico dos JEP´s é em função das precauções necessárias para a prevenção ao Coronavírus. A Secretaria Municipal de Esportes informa que a relação de atletas pode ser entregue no próximo congresso técnico, que será marcado em uma outra data.

Conseqüentemente foi adiada a competição que seria realizada de 27 de março a 2 de abril. Vinte colégios do município confirmariam presença na competição nesta terça-feira, totalizando a participação de 1.444 alunos/atletas.

A fase municipal será realizada pelas categorias “A” (de 15 a 17 anos) e “B” (de 12 a 14 anos), masculino e feminino, nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol, vôlei e vôlei de praia.

Nos JEP´s de 2019 o Colégio São José foi campeão em 7 modalidades, seguido por Colégio Padre José Anchieta (3), Izidoro Luiz Cerávolo, Mater Dei e Nilo Cairo (2 cada), Nossa Senhora da Glória e Platão (1 cada).

Mais informações da fase municipal dos JEP`s podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, anexa ao Centro da Juventude Alex Mazaron, na rua Piratininga, número 464, Jardim Diamantina, ou pelo telefone 3422-5184.