PM prende 3 pessoas por tráfico no Jardim Ponta Grossa

A polícia militar (PM) de Apucarana prendeu 3 pessoas na noite desta terça-feira (17) no Jardim Ponta Grossa, pela prática de tráfico de drogas. Com os suspeitos, foram apreendidas 25 pedras de crack, além de dinheiro.



De acordo com o relatório da PM, denúncias anônimas levaram a equipe até o endereço na Rua Pato Branco, onde estaria ocorrendo a venda de drogas. No local, onde funciona uma oficina, os policiais abordaram 5 pessoas. Durante buscas pessoais, foi encontrado no bolso do proprietário do local, a quantia de R$ 581 em notas trocadas. Em buscas na oficina, a polícia também encontrou algumas porções de crack já embaladas e prontas para a comercialização e uma quantia que ainda seria embalada. O dono do local assumiu a propriedade das drogas juntamente com outras duas pessoas que se encontravam ali.



Eles receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia da cidade. As outras duas pessoas abordadas foram liberadas.