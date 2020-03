Casal tenta roubar bebê de 4 meses em Apucarana

Um casal tentou roubar um bebê de apenas quatros meses em Apucarana. A mãe da criança reagiu e impediu que a criança fosse levada. O crime aconteceu no começo da noite de terça-feira (17), no Distrito do Pirapó, na Rua César Benadeti.

A mulher chamou a Polícia Militar (PM) e contou que estava em sua casa e tinha acabado de receber a visita de amigos. Quando ficou sozinha com o filho, escutou a abertura e o fechamento do portão, ela saiu na porta da residência e encontrou o casal.

A vítima disse que a mulher estava armada com faca e o homem com um arma tipo pistola. Eles queriam roubar a caminhonete dela, e também seu filho.

A mulher seguiu relatando para a PM, que percebeu que a arma era falsa, então reagiu e lutou com a mulher que estava com a faca.

A suspeita usava um boné e uma meia fica, para esconder o rosto. A mãe da criança conseguiu tomar a faca da assaltante. Os suspeitos então fugiram correndo sentido aos pés de café.

A PM realizou buscas, mas os suspeitos não foram encontrados. A polícia mostrou algumas fotos de pessoas conhecidas no meio policial, e a mulher teria reconhecido um rapaz.

Conforme a PM, através da foto do homem, a polícia identificou uma mulher e a vítima informou que a suspeita havia passado em frente da sua casa, antes do crime acontecer.

Até o momento ninguém foi preso. O caso será investigado.