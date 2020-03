Um homem acionou a polícia militar (PM) de Apucarana na noite desta terça-feira (17), depois de ser vítima de um roubo a mão armada.

De acordo com o relatório da polícia, a vítima estava na Rua Marcílio Dias, na Vila Shangri La, quando dois homens, um armado com uma pistola e outro armado com uma faca, passaram a ameaça-lo e tomaram seu celular. Depois disso, os ladrões fugiram em um veículo de cor cinza escura.



Os policiais orientaram a vítima, mas ninguém foi encontrado.