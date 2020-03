Quarta-feira chuvosa em Apucarana e região

Nesta quarta-feira (18) uma nova onda de instabilidade traz mais chuvas para o estado do Paraná. Há previsão de mudança com temporais mais organizados se deslocando destas áreas a oeste até o centro e sul do Paraná. Nessas regiões as chuvas ocorrem a qualquer momento, diferente das demais que chove de forma mais isolada a partir da tarde. As temperaturas não ficam tão elevadas quanto nos dias anteriores, conforme o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Choveu forte ao amanhecer em Apucarana, a temperatura foi de 19ºC, a máxima deve ser 27ºC. Segundo o Simepar, a previsão é de 6 milímetros de chuva para a cidade e região.

Quinta-feira (19)

Na quinta-feira as temperaturas continuam elevadas, mas com valores mais baixos que nos dias anteriores. Com relação a chuva, tem condição mais favorável para esses eventos a partir da tarde e mais sobre a metade norte do estado.

Deve chover aproximadamente 10 milímetros.