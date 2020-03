Unimed Apucarana orienta sobre cuidados com o coronavírus 

A Unimed Apucarana, preocupada com a propagação do coronavírus e tendo como premissa a saúde e o bem-estar, pede que a população siga as orientações e determinações do Ministério da Saúde para contenção da doença.

É importante entender o que é a doença, como preveni-la e quais são seus sintomas. Confira abaixo:



O que é a doença?



Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), coronavírus é uma família de vírus que pode causar doenças em animais ou humanos. Em humanos, esses vírus provocam infecções respiratórias que podem ser desde um resfriado comum até doenças mais severas como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS). O novo coronavírus causa a doença chamada COVID-19 (doença infecciosa causada pelo mais recente coronavírus descoberto. O vírus e a doença eram desconhecidos antes do surto iniciado em Wuhan, na China, em dezembro de 2019).

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo (cerca de 2 metros), por meio de:

Gotículas de saliva;

Espirro;

Tosse;

Catarro;

Contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão;

Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.



Como prevenir?



Para prevenir o contágio, é necessário tomar algumas medidas simples, que podem desacelerar sua propagação. A população, em geral, deve seguir os devidos cuidados para a segurança de todos.

Confira como se proteger:

Lave as mãos com frequência, com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar.

Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão.

Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos.

Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados.



Quais são os sintomas?



O coronavírus (Covid-19) é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve a moderada, mas alguns casos podem se tornar graves. Os sintomas mais comuns são:

Febre

Tosse

Dificuldade para respirar

Eventos (Night Run, Curso de Gestantes, Unimed na Praça, AGO)

Protocolo de atendimento

Informe específico para rede credenciada

Informe específico para cooperados

Cuidados com colaboradores da linha de frente (atendimento e profissionais da saúde: fisios, atenção à saúde, clínicas) e cuidados com o restante dos colaboradores

Reforço na limpeza O exame deverá ser feito nos casos em que houver indicação médica. O médico assistente deverá avaliar o paciente de acordo com o protocolo e as diretrizes definidas pelo Ministério da Saúde, a quem compete definir os casos enquadrados como suspeitos ou prováveis de doença pelo Coronavírus (Covid-19) que terão direito ao teste. Nas situações em que o médico verificar que o exame é indicado, deverá orientar o paciente a procurar sua operadora para pedir indicação de um estabelecimento de saúde da rede da operadora apto à realização do teste. É preciso ficar atento, pois o conhecimento sobre a infecção pelo Coronavírus (Covid-19) ainda está em construção e os protocolos e diretrizes podem ser revistos a qualquer tempo.





Como identificar sintomas leves?



Febre baixa, coriza e tosse.

Já sintomas graves são febre alta e/ou falta de ar. E sintomas graves?





Saiba quando ir ao pronto-socorro:

É importante evitar a sobrecarga dos serviços de saúde. Se apresentar sintomas leves, é recomendado consultar um médico de confiança e evitar ir ao pronto-socorro, pois há o risco de contrair ou transmitir a doença. A recomendação do Ministério da Saúde é que pessoas com sintomas leves devem respeitar o distanciamento social. Isso é, evitar locais fechados e aglomerados, e prioritariamente, não sair de casa (somente em casos de extrema necessidade).



A procura pelo pronto-socorro é orientada para casos graves, como febre alta e insuficiência respiratória.

Procedimentos eletivos devem ser adiados para evitar a disseminação do vírus em pessoas saudáveis.

A Unimed Apucarana, preocupada com a saúde e o bem-estar de nossos beneficiários, informa que segue as determinações e orientações do Ministério da Saúde sobre o coronavírus.

Para esclarecer as dúvidas da população e de profissionais de saúde, confira o site saude.gov.br/coronavirus ou o Disque Saúde 136.



Clientes Pessoa Física Unimed Apucarana que tenham o serviço contratado Unimed Fone também podem esclarecer dúvidas sobre o Coronavírus. Para entrar em contato, ligue 0800 723 3333.



Definições Coronavírus:



Confira abaixo em que casos deve-se solicitar o exame.



Cumprimento da RN 453, que regulamenta a utilização de testes diagnósticos para infecção pelo Coronavírus.

Em que casos deve ser feito o exame?

O exame deverá ser feito nos casos em que houver indicação médica. O médico assistente deverá avaliar o paciente de acordo com o protocolo e as diretrizes definidas pelo Ministério da Saúde, a quem compete definir os casos enquadrados como suspeitos ou prováveis de doença pelo Coronavírus (Covid-19) que terão direito ao teste. Nas situações em que o médico verificar que o exame é indicado, deverá orientar o paciente a procurar sua operadora para pedir indicação de um estabelecimento de saúde da rede da operadora apto à realização do teste. É preciso ficar atento, pois o conhecimento sobre a infecção pelo Coronavírus (Covid-19) ainda está em construção e os protocolos e diretrizes podem ser revistos a qualquer tempo.