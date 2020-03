Prefeitos e secretários de saúde da região se reúnem com chefes da RS e do NRE, em Apucarana 

Aconteceu nesta terça (17), no Núcleo Regional da Educação de Apucarana, uma reunião com a chefe do NRE, Cristiane Cesária Pablos Rossetti; com o chefe da 16ª Regional de Saúde, Altimar Carletto; e com prefeitos e secretários de saúde de cidades, como Marumbi e Cambira.

Na ocasião, os representantes das cidades tiraram dúvidas sobre o novo coronavírus e também sobre a programação das aulas para os próximos dias devido ao problema epidemiológico. "Falamos sobre os cuidados básicos que devem ser tomados, como evitar aglomeração de pessoas, lavar as mãos com frequência, não levar as mãos aos olhos, boca, nariz e ouvidos. O governo irá disponibilizar álcool em gel para instituições do estado para que ajude na prevenção na doença também", explica o chefe da 16ª.

A chefe do NRE esclareceu sobre medidas que devem ser tomadas, incluindo a suspensão das aulas a partir desta sexta (20) na rede estadual de ensino. "É preciso que esses alunos que não vão comparecer às aulas fiquem em casa e não saiam nas ruas para diminuir a disseminação da doença. Além disso, os professores com mais de 60 anos ou com problemas de saúde crônicos, devem trabalhar de casa por certo período", complementa.