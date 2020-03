O Lions Clube de Apucarana e a associação DownLoad, de apoio à síndrome de down, de Apucarana, realizariam sukiyaki com filé mignon no dia 21 de março, na sede do Lions.

Porém, o evento foi adiado devido a pandemia do coronavírus, e às orientações do governo e da Secretária de Saúde do Estado e de Apucarana. A nova data do evento ainda não foi definida.