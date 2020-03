Na tarde de segunda-feira (16), alunos e professores do curso técnico em Enfermagem, do Colégio Cerávolo, de Apucarana, realizaram um trabalho de conscientização sobre o coronavírus nas turmas do ensino regular do colégio.

Os estudantes receberam informações de como se prevenir da doença, como lavar bem as mãos com sabão e utilizar álcool gel, além de não levar as mãos aos olhos, boca, ouvidos e nariz.