Ferra Mula suspende costelada a partir da próxima semana em Apucarana  

A Associação Filantrópica Ferra Mula, de Apucarana, atende nesta quarta (18) normalmente a ala masculina. No entanto, a partir da próxima semana suspende a tradicional costelada por tempo indeterminado devido a pandemia de coronavírus.

"Atenderemos quarta (18) porque já está tudo comprado, como carnes e bebidas. Porém, por determinação do governo e da Secretaria de Saúde, voltaremos com a tradicional costelada assada após determinação destes órgãos, ou seja, não temos uma data definida", explica o secretário do Ferra Mula, Marcos Saran.