Coronavírus: Hospital da Providência suspende visitas por tempo indeterminado 

As visitas estão suspensas por tempo indeterminado no Hospital da Providência e no Hospital Materno Infantil, em Apucarana. Comunicado divulgado nesta terça-feira (17), pela direção dos hospitais, informa que a medida segue determinação do Governo do Estado, como parte da estratégia para evitar a propagação do novo coronavírus, covid-19.

Conforme a nota, a presença de acompanhantes está restrita. Portanto, somente pacientes em estado grave, menores de 18 anos, bem como idosos com 60 anos ou mais, terão direito a acompanhante. Nestes casos, serão permitidas trocas de acompanhantes somente nos seguintes horários:

Das 7h às 8h; 13h às 14h; 19h às 20h.

A direção do hospital solicita que todos aqueles que possuam sintomas gripais tais como febre, tosse ou coriza, evitem acompanhar pacientes no hospital.