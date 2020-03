Polícia Civil de Apucarana prende homem suspeito de roubo agravado

Investigadores do setor de furtos e roubos da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana efetuaram, nesta manhã (17), a prisão de um homem por roubo agravado.

O crime ocorreu na madrugada do dia 20 de fevereiro de 2020, em uma residência localizada na rua Santa Catarina, bairro Vila Nova. Conforme relato das vítimas, quatro assaltantes entraram na residência e anunciaram o roubo.

Uma das vítimas chegou a relatar que acordou com a arma de fogo apontada para a sua cabeça. Na ocasião foram subtraídos pelos assaltantes um veículo e diversos objetos das vítimas.

O setor de furtos e roubos da delegacia iniciou as investigações e identificou um dos autores do crime.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, sendo o expedido o mandado de prisão pelo Poder Judiciário de Apucarana.

As investigações prosseguem com o intuito de identificar e qualificar os outros indivíduos, bem como localizar os bens subtraídos e as armas utilizadas para a prática do crime.