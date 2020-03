Feira da Lua em Apucarana suspende atendimento 

A Feira da Lua que acontece toda quinta-feira em Apucarana divulgou um comunicado na manhã desta terça-feira (17), informando que o atendimento ao público está suspenso.

Segundo uma das organizadoras da feira, Eliane Zabolotny, inicialmente o atendimento esta suspenso por 15 dias.

Confira o comunicado:

"Todos nós somos sabedores e estamos acompanhando as notícias mundiais do Covid 19. Inúmeras medidas estão sendo tomadas no âmbito nacional, estadual e Municipal.Chegou a nossa vez, vamos colaborar para o bem de todos.

MEDIDA PREVENTIVA:

A Feira da Lua está suspensa inicialmente, por 15 dias, portanto dias 19 e 26 de março não haverá Feira.

Vamos juntos acompanhando os fatos e orando muito, pedindo a DEUS que nos proteja.

Obrigada pela compreensão."









Segundo Eliane Zabolotny,







Segundo Eliane Zabolotny, uma das organizadoras da feira,