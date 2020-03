Terça-feira deve ser de tempo instável em Apucarana e região 

Uma frente fria se desloca pelo mar na terça-feira (17). Embora seu eixo mais instável se posicione no oceano, o sistema favorece a instabilidade na região. Se espera com isto algumas chuvas a qualquer hora do dia, sendo que à tarde aglomerados de nuvens ganham força. As temperaturas ainda se elevam no estado, mas em alguns pontos por conta de mais nuvens e alguma chuva, podem se elevar menos, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Apucarana amanheceu com o tempo nublado e com temperatura na casa dos 18ºC, a máxima deve ser de 27ªC curante a tarde. Existe a previsão de 6 milímetros de chuva.

Quarta-feira (18)

Nesta quarta-feira no Paraná uma nova onda de instabilidade traz mais chuvas para o estado. O tempo volta a ficar mais abafado e do período da tarde para o período da noite, há previsão de mudança com alguns temporais mais organizados se deslocando destas áreas a oeste até o centro e sul do Paraná, inicialmente.