Filho de 16 anos é apreendido após tentar estrangular e ameaçar mãe com tesoura em Apucarana

Um adolescente de 16 anos foi apreendido após tentar estrangular e ameaçar a própria mãe com uma tesoura. O rapaz também tentou agredir a irmã, de apenas 12 anos. O caso aconteceu no Jardim Milani, em Apucarana.

A vítima chamou a Polícia Militar (PM) no começo da tarde de segunda-feira (16), contou que o filho seria usuário de drogas e rotineiramente ela e a filha vem sofrendo ameaças e agressões.

Ela ainda disse que ele chega na casa durante a madrugada causando pertubação do sossego para família e danifica os móveis da casa. A mãe contou que durante a noite de domingo (15), quando estava dormindo,o filho usando as mãos, tentou estrangular a mesma e fez ameaças dizendo que ela vai pagar.

A mãe disse que na tarde de segunda, o filho estava fazendo ameaças com uma tesoura e agrediu ela com socos e chutes, causando dores no pescoço e braço direito. O rapaz realizou ameaças de agredir sua irmã de 12 anos.

Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.