16ª Regional de Saúde de Apucarana nega caso de Covid-19 em Califórnia

A 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana não confirma um caso suspeito de paciente com Covid 19 no Vale do Ivaí. Na noite desta segunda-feira (16), circulou nas redes sociais a informação de que um morador de Califórnia que teria tido contato com um paciente hospitalizado em São Paulo, estaria apresentando alguns sintomas, e por essa razão, recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana.

De acordo com o Chefe da 16ª RS Altimar Carleto, não foi realizada até a manhã desta terça-feira (17), nenhuma testagem que possa comprovar o vírus no paciente. “Neste momento precisamos ter calma para não repercutir alardes desnecessários. Estamos levantando as informações a respeito deste paciente e teremos uma reunião na regional para um melhor levantamento sobre o caso. Até o momento não podemos confirmar nada. Conforme as informações chegarem, iremos atualizando a população”, explicou Carleto.

Atualização

Ainda durante a manhã desta terça-feira, a 16ª RS de Apucarana descartou uma possível suspeita de Covid-19 no morador de Califórnia citado na reportagem.

De acordo com o órgão, o quadro do paciente não corresponde aos protocolos para o reconhecimento de suspeita da doença.