Diocese de Apucarana suspende catequese e informa mudanças nas celebrações devido ao coronavírus

Na noite de segunda-feira (16), a Diocese de Apucarana, através do Bispo Dom Carlos José de Oliveira, publicou um decreto, informando mudanças nas celebrações e também na rotina da igreja, devido a pandemia do coronavírus.

Entre as medidas anunciadas está a suspensão da catequese até a páscoa e orientou que encontros, retiros, teatros da Paixão de Cristo e festas religiosas sejam cancelados.

Em relação as celebrações, a orientação é realizar uma missa de forma abreviada, sem procissões e preces dos fiéis, com homilias mais curtas e eliminando alguns cantos. Não dar as mãos, receber a Eucaristia na mão, oferecer álcool em gel a todos. Além disso, deve ser multiplicados os horários das missas nos finais de semana, evitando aglomerações e até celebrações ao ar livre.

Confira na integra o comunidade da Diocese.

"Querido Povo de Deus da Diocese de Apucarana



Estamos vivendo uma Quaresma diferente. É o momento de ouvirmos a Palavra de Jesus que nos diz: VIGIAI E ORAI (Mt 26,41).

Diante da Pandemia do coronavírus:

VIGIEMOS:

1. Atendendo às solicitações das legítimas autoridades sanitárias para o cuidado de nossa saúde e de nossos irmãos.

2.O BOM SENSO deve orientar todas as nossas ações neste momento difícil.

3.A Catequese em nossas paróquias deve ser suspensa até a Páscoa.

4.Os mutirões de confissões devem ser cancelados. Os padres disponibilizem durante o dia e à noite horários de atendimentos, em locais apropriados às atuais circunstâncias.

5. As reuniões, encontros, retiros, teatros da Paixão, formações para o censo diocesano, atividades festivas, almoços, promoções e festas sejam cancelados.

6.Celebremos nossas Missas com piedade e devoção, mas de forma abreviada, sem procissões e preces dos fiéis, com homilias mais curtas e eliminando alguns cantos, etc.

7.Aquilo que já foi orientado seja seguido à risca: não dar as mãos, receber a Eucaristia na mão, oferecer álcool em gel a todos.

8.Peço que sejam multiplicados os horários das missas nos finais de semana, evitando aglomerações. Vamos celebrar mais e, se possível, ao ar livre.

9.Os mais idosos e aqueles que estejam no chamado grupo de risco estão dispensados da participação da Santa Missa. Acompanhem as celebrações pelos diversos meios de comunicação. As paróquias procurem transmitir as missas aos seus fiéis.

10.Cuidemos uns dos outros, não deixando a caridade de lado.

OREMOS:

1.Intensifiquemos a nossa vida de oração e escuta da Palavra de Deus.

2. Unamo-nos em oração, em casa ou no trabalho, às 15h suplicando a Misericórdia de Jesus e às 18h com a oração mariana.

3.Rezemos o Terço de Nossa Senhora pedindo a libertação dos males.

4.Mantenhamos a ESPERANÇA. Sabemos em quem depositamos nossa Fé. Cristo é o SENHOR também deste momento.

5.A Igreja já enfrentou muitas vezes as epidemias. Confiemos na Graça de Deus. São Carlos Borromeu em Milão ensinava: “o melhor meio para evitar qualquer perigo é conservar a alma ardorosa e tranquila”.

6.Vamos transmitir palavras do Evangelho e não fake news.

7.Tenhamos a certeza de que Maria Santíssima, Rainha do Mundo, intercede pela salvação da Humanidade.

8. Mesmo distanciados fisicamente, unidos na mesma FÉ em CRISTO JESUS. ELE É O SALVADOR.



Na Vigilância e na Oração, vamos superar este momento e cantar a Vitória!



+ Carlos José Bispo

Diocesano de Apucarana



Apucarana, 16 de março de 2020."