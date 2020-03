Apucarana suspende atividades nas escolas e CMEIs

Em reunião de mais de três horas de duração com equipes da saúde pública, incluindo Autarquia Municipal de Saúde, UPA e SAMU, da Autarquia Municipal de Educação e da Secretaria de Esportes, o prefeito Junior da Femac definiu nesta segunda-feira (16) as ações preventivas que estão sendo colocadas em prática para evitar a propagação do coronavírus no município. As principais medidas incluem a suspensão de aulas na rede municipal de ensino e de todas as atividades esportivas oferecidas pelo município que envolvem crianças e idosos.

Na área da saúde ficou definido que a SAMU destinará uma ambulância específica para atender casos com suspeita do coronavírus. Ainda, a partir da próxima sexta-feira, dia 20, Apucarana terá um local específico no prédio da Autarquia Municipal de Saúde para receber pessoas com suspeita do coronavírus. “Neste local será feita a triagem e coleta de material para o exame para comprovação ou não da doença e o devido encaminhamento para tratamento em caso de necessidade”, informa o diretor presidente da AMS, Roberto Kaneta.

O prefeito Junior da Femac destaca que Apucarana vai seguir o plano de contingência do coronavírus anunciado pelo Governo do Estado, mas que também elaborou o seu, a nível municipal, com atenção especial a dois públicos prioritários: as crianças e os idosos. “Temos um grande relacionamento com São Paulo, um dos estados com maior número de casos do coronavírus, e ainda somos a cidade da região com frio mais intenso. Por isso vamos agir preventivamente no sentido de retardar a proliferação do vírus na nossa cidade”, explica Junior da Femac.

Em entrevista coletiva, ao lado da secretária da Educação Marli Fernandes, da secretária do Esporte Jossuela Pinheiro, do diretor presidente da AMS, Roberto Kaneta, e o procurador do município Paulo Vital, Junior da Femac detalhou o decreto que irá assinar e publicar nesta terça-feira, com as medidas preventivas em relação à proliferação do coronavírus.

Junior reforçou que o local específico para atender pessoas suspeitas do coronavírus no prédio da AMS começa a funcionar na próxima sexta-feira (20), em caráter ininterrupto, de segunda-feira a domingo, das 7 horas às 23 horas. “Até sexta-feira qualquer caso suspeito deve ser encaminhado às Unidades Básicas de Saúde ou à UPA, onde terá atendimento prioritário e seguindo todo protocolo recomendado pelo Ministério da Saúde”, orienta o prefeito.

Outra medida que será colocada em prática é a suspensão, a partir da próxima quarta-feira, dia 18, das atividades de hidroginástica e natação oferecidas no Ginásio Lagoão, bem como de todas as atividades ligadas ao público da terceira idade nas UBSs, na Secretária de Esportes e no Centro da Juventude, como as aulas de alongamento, zumba, etc.

Também ficam suspensos a partir desta quarta-feira, os bailes da terceira idade que acontecem as quartas-feiras no Centro de Convivência do Idoso, e às sextas-feiras, no SESC.

Ainda em relação ao setor educacional, o prefeito Junior da Femac, assinala que a suspensão de aulas também é recomendada à rede privada de ensino da cidade. O prefeito reiterou que a partir de segunda-feira, dia 23, serão suspensas as aulas em todas as escolas e CMEIs da rede municipal de ensino.

“Todas essas medidas preventivas visando conter a proliferação do coronavírus serão oficializadas através de decreto municipal que será assinado e publicado nesta terça-feira, dia 17 de março”, declarou o prefeito.

Medidas preventivas em Apucarana

> Escolas e CMEIs fecham a partir de segunda feira, dia 23/03

> Aulas de hidroginástica, natação e escolinhas serão suspensas nesta quarta-feira, dia 18/03

> Atividades da terceira idade, como zumba, exercícios físicos e bailes já estão suspensos

> AMS terá espaço específico para atender casos do coronavírus, a partir do dia 20/03

> SAMU vai dispor de ambulância exclusiva para atender a população