Apucarana recebe 32% do IPTU à vista

Boa parte dos apucaranenses optou pelo pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no último dia 10, garantindo um desconto de 5%. De acordo com balanço da Secretaria Municipal de Fazenda, o Município recebeu em cota única R$ 8,4 milhões dos R$ 26,5 milhões lançados neste ano. O percentual de 32% de pagamento à vista é avaliado positivamente, especialmente diante do cenário de incertezas devido à pandemia mundial do coronavírus, que provoca sérios danos à economia.

Ainda no dia 10 de março entraram mais R$ 1 milhão nos cofres municipais, relativos ao valor da primeira prestação para quem optou pelo parcelamento, totalizando um recebimento de R$ 9,5 milhões. O prazo para pagamento em cota única, com direito a 5% de desconto, encerrou no dia 10 de março, mesmo dia do vencimento da primeira prestação para quem optou pelo parcelamento.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, afirma que o resultado retrata o índice de confiança da população na administração municipal. “Mesmo diante de situações que preocupam a população e geram incertezas, como a pandemia do coronavírus, os apucaranenses optaram pelo pagamento à vista do IPTU. Isso mostra que acreditam na administração, pois enxergam que o dinheiro está retornando em forma de obras e serviços”, avalia Junior da Femac.

Outro fator que contribuiu, conforme Junior da Femac, para o pagamento à vista foi o baixo índice de reajuste do imposto. “Aplicamos apenas a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), conforme estipulado em legislação municipal, e que neste ano foi de 2,92%”, informa.

Junior da Femac lembra que 15% do IPTU é destinado para a Saúde, 25% para a Educação e o restante é aplicado em obras de manutenção no município e outros investimentos. “O imposto é revertido e atende diversas áreas. Graças a ele, conseguimos melhorar a estrutura física e de atendimento das escolas e CMEIs e das Unidades Básicas de Saúde, além de modernizar a iluminação pública, levar o asfalto a 100% dos bairros e melhorar as condições dos nossos parques como fizemos recentemente com o Parque Biguaçu e o Parque da Raposa”, exemplifica.

De acordo com Sueli Pereira, secretária Municipal de Fazenda, foram lançados neste ano 53 mil carnês, que atingem o valor de R$ 26,5 milhões. “Além do pagamento à vista com direito ao desconto, os contribuintes puderem optar em pagar o IPTU em até 10 vezes, desde que a parcela mínima fosse de R$ 38,87”, observa a secretária.