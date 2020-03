Piloto de Apucarana é destaque no Campeonato Paranaense de Enduro FIM

O piloto apucaranense Romeu Eurich fez bonito e conquistou o primeiro lugar na abertura do Campeonato Paranaense de Enduro FIM 2020. A competição aconteceu no final de semana, em Guaragi, distrito de Ponta Grossa e reuniu centenas de competidores.



Romeu subiu no pódio, conquistou o primeiro lugar na categoria dele, E50. "Foi uma prova muto bem organizada, em um terreno bastante difícil. Estava muito calor, então foi também bastante desgastante a prova. Passamos por um momento tenso, um colega nosso de competição sofreu uma queda feia, até o helicóptero foi chamado para socorrer ele, mas graças a Deus foi mais um grande susto e ele está bem. Foi uma prova com cinco voltas, a primeira de reconhecimento, as outras quatro, valendo. Mas foi uma prova que exigiu muita atenção," detalha.

O piloto está em busca do pentacampeonato paranaense. "Meu foco é o pentacampeonato, que venham as outras rodadas. Valeu a pena, deu para trazer o 'caneco' para Apucarana," finaliza Romeu.