Apucaranense conquista bons resultados na temporada 2020

O atleta apucaranense Alan Andrade, que participa de provas de corrida e ciclismo, começou a temporada 2020 já conquistando bons resultados.

Alan disputou ultramaratonas de trails, corrida de longas distâncias em estradas e montanhas, para a equipe Smart Run e também está disputando o Campeonato Paranaense de Mountain Bike, representando a equipe Apucarana Bike Team.

No primeiro trimestre do ano, Alan esteve presente em várias provas. Na corrida 28 de Janeiro foi o 16ª apucaranense com melhor resultado. Participou em Campo Grande, da Ultra Trail Naventura, correu 55 Km e foi vice campeão geral.

Em provas de ciclismo participou do Dip Verão Mountain Bike em Londrina, conquistando o segundo lugar na categoria master A2 pro. Pedalou também em Santo Inácio, na Mountain Bike das Missões, foram 100 Km, ficando em sexto lugar no geral e em segundo na categoria. Por fim, disputou o Ranking Noroeste em Santa Isabel, ficando em 19º no geral e em quinto lugar na categoria.



"Estou treinando muito, me dedicando e dando o meu melhor nas provas. Fico feliz em levar o nome de Apucarana para outros lugares. Esse anos ainda vou participar de outras competições, e quero continuar obtendo bons resultados. Quero agradecer aos meus apoiadores, Smart Run/Jr Treinamentos,Academia World, Hvbpersonaltraining, Studio Funcional, Unopar Apucarana, Jaque Yuri nutrição, Jp reformas e construção, Posto V Brambila, André fisioterapia, Apucarana Bike Team e Supermercado Cidade Canção," destaca o atleta.