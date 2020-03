Com 600 participantes, 30º BIMec realiza mais uma edição da Corrida da Paz

O 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec) realizou neste domingo (15/03), a “Corrida da Paz do Conselho Internacional do Esporte Militar (CISM)”.

As atividades iniciaram às 9 horas com um aquecimento no Complexo Esportivo do Lagoão. Em seguida teve início á corrida de 3,5 Km, pelas ruas centrais de Apucarana. O evento contou com a participação de 400 militares e aproximadamente 200 civis, entre integrantes de equipes de corrida e população em geral de Apucarana e região.

Esta atividade foi criada em 2006 pelo CISM e consiste na organização de uma jornada esportiva (corrida ou caminhada), sem fins competitivos, com a intenção de promover a prática esportiva no âmbito das Forças Armadas e da comunidade civil, e contribuir com a paz mundial.

O Brasil, como parceiro tradicional do CISM, tem prestigiado o referido evento, tendo alcançado as primeiras posições no ranking das nações participantes. Na última edição do evento, em 2019, o País alcançou a marca de 69.000 participantes, totalizando 208 Organizações Militares em 83 cidades.

A corrida em Apucarana contou com apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura, Guarda Municipal e do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan).

Sobre o CISM - Fundado em 18 de fevereiro de 1948, em Nice, na França, o Conselho Internacional do Esporte Militar (CISM) é uma das maiores organizações multidisciplinares do mundo.

O CISM organiza vários eventos desportivos para as Forças Armadas dos mais de 130 países-membros e é uma das organizações esportivas globais com o maior número de modalidades representadas. Anualmente, o CISM realiza mais de vinte campeonatos mundiais para diferentes esportes, além de competições regionais. A cada quatro anos, o Conselho promove os Jogos Mundiais Militares.