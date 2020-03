Equipe de Endemias realiza palestras sobre o combate a dengue em escolas de Apucarana 

A Autarquia Municipal de Saúde, de Apucarana, através da equipe de Endemias, vai realizar palestras no decorrer da semana em colégios e escolas das redes municipal, estadual e particular sobre o combate a dengue.

Na manhã desta segunda (16), a palestra aconteceu para cerca de 200 alunos do Colégio Estadual Coronel Luiz Jose dos Santos, localizado no Pirapó. "Além da palestra, também entregamos material impresso para o pessoal levar para casa e orientar os familiares também", comenta Éder Rossetti, presidente da Saúde do Trabalhador.