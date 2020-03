Padre Egídio de Vidi segue internado no Hospital da Providência, em Apucarana 

O padre Egídio de Vidi, de 95 anos, segue internado no Hospital da Providência, em Apucarana. Ele foi hospitalizado na quinta-feira (12), no após passar mal em casa e sofre um sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico.

Segundo informações do Providência, o quadro de saúde do religioso está evoluindo estável, apresenta melhora parcial da fala e melhora no movimento do membro superior direito.

A Diocese de Apucarana informou que o Bispo Dom Carlos José de Oliveira, visitou o padre Egídio de Vidi, de 95 anos, na manhã deste sábado (14).