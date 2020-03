Semana começa com céu parcialmente nublado e pancadas de chuva, em Apucarana e região

Após vários dias de calor intenso, a chuva finalmente voltou para amenizar o clima. Em Apucarana e Região, a previsão é de céu parcialmente nublado e pancadas de chuva a qualquer momento do dia nesta segunda-feira (16), segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). As temperaturas devem ficar na casa dos 18ºC e 28ºC.

De acordo com o Simepar, os ventos no Paraná predominam do quadrante norte, sendo mais aquecidos. Espera-se com isto um aumento nas taxas de umidade e calor na atmosfera da região, possibilitando o desenvolvimento de algumas nuvens e chuvas no estado. São eventos isolados com volumes em média mais baixos, associados ao aquecimento diurno.

Na terça-feira (17), uma frente fria avança pelo mar de segunda-feira para terça-feira. Com seu eixo mais instável no oceano, o sistema causa instabilidade na altura do Paraná. Se espera com isto algumas chuvas no estado na terça-feira, mas que podem ocorrer a qualquer hora do dia. Com aumento de nuvens e chuva, as temperaturas vão se elevar menos se comparado aos últimos dias, mas principalmente na metade leste.