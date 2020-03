A Polícia Militar (PM) deflagrou mais uma etapa da Operação Saturação, na madrugada desta segunda-feira (16), em vários bairros de Apucarana.

Segundo a PM, foram realizadas abordagens no Residencial Sumatra, Colonial, Sabia, Jardim Ponta Grossa e no Jardim América. A Operação tem como intuito prevenir delitos e se necessário reprimir, além disso, ostentar a sensação de segurança para a população. No total, 17 pessoas foram abordadas