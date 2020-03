Briga em família termina com um ferido e três presos, em Apucarana

Uma pessoa ficou ferida com golpe de facão e outras três foram presas após uma briga em família, na noite de domingo (15), em uma casa na Rua Boca de Leão, no Jardim das Flores, em Apucarana.

A confusão teria começado com uma discussão entre uma mulher de 27 anos, o irmão e a cunhada. A mulher foi agredida pelo casal e contou com a ajuda do irmão de 23 anos que atacou os dois com um pedal de bicicleta.

Três envolvidos foram encaminhados à delegacia e uma pessoa encaminhada para receber atendimento médico.