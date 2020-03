Uma idosa de 68 anos procurou a Polícia Militar de Apucarana, no domingo (16), após ser furtada dentro de um transporte público, linha Sumatra. A senhora relatou à PM que duas mulheres se aproximaram e esbarraram nela.

No entanto, neste momento, a mulher conta no relatório da polícia que não se deu conta de que do interior da sua bolsa, haviam sumido 1 carteira preta de couro; 3 cartões de crédito e de fidelidade, além de R$ 600 em espécie.

A PM tentou achar as suspeitas, mas sem êxito.