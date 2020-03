Idoso suspeito de assediar crianças é linchado em Apucarana

Um homem de 64 anos, suspeito de assediar crianças, foi linchado por várias pessoas na tarde de domingo (15), em um pesqueiro na zona rural de Apucarana. O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM), por volta das 17h30, em uma propriedade rural no Contorno Norte.

Segundo a PM, no local havia uma confusão generalizada com várias pessoas agredindo o suspeito. Várias mães de crianças afirmaram que o idoso assediou suas filhas que brincavam na piscina, de acordo com a polícia.

O suspeito, que estava embriagado, foi agredido e precisou se esconder dentro de um bar para não apanhar mais. Todas as pessoas envolvidas foram encaminhadas à delegacia, inclusive o idoso suspeito de assédio.