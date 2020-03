Bombeiros combatem incêndio em residência no Jardim Diamantina

O Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionado na madrugada deste domingo (15) para atender a um incêndio em residência na Rua Jayme Broietti, Jardim Diamantina.

Vizinhos acionaram o 193 por volta das 4h da madrugada relatando que uma casa de fundos, de alvenaria, estava em chamas. Não havia pessoas na residência no momento. O bombeiros levaram pouco mais de uma hora para combater o incêndio e realizar o rescaldo da área de aproximadamente 45m².



Segundo informações repassadas no local, os moradores não estavam na cidade, mas os vizinhos da casa da frente perceberam o incêndio e acionaram os bombeiros. Quando as equipes chegaram ao local, algumas pessoas estavam jogando água com baldes e mangueiras.



Ainda não se pode confirmar o que teria dado início às chamas.