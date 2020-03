O domingo (15) será de tempo firme, com sol e calor em Apucarana e região, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). O dia começou com 18°, mas promete calor de até 29° durante a tarde. Não há previsão de chuva.

Para a semana, a previsão é de que as temperaturas continuem altas, com possibilidades de pancadas de chuvas a qualquer hora do dia a partir de segunda-feira (16). As temperaturas ficam entre 19° e 29°.