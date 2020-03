Jovem é flagrado transportando drogas em Apucarana

Um jovem de 18 anos foi preso pela polícia militar (PM) de Apucarana durante a noite deste sábado (14), por tráfico de drogas, na Rua Grande Alexandre, Vila Nova.

Durante um patrulhamento, policiais observaram que o jovem, que estava em uma bicicleta, passou a retirar objetos do bolso e jogar no chão, assim que percebeu a presença da viatura. Ele foi abordado e durante as buscas pessoais, foi localizada uma porção de maconha dentro da carteira. No local onde ele havia lançado fora os objetos do bolso, haviam duas porções embaladas de maconha, prontas para a venda, junto a uma quantidade de dinheiro.

Quando perguntado sobre a bicicleta que usava, ele não soube informar a procedência.



Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado junto com a droga para a delegacia da cidade.