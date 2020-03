Após roubar loja e ameaçar policiais com arma, dupla de ladrões é presa em Apucarana

Dois homens, de 23 e 25 anos, foram presos na manhã deste sábado (14) pela polícia militar (PM) de Apucarana, após um roubo em uma loja na Rua Dr. Munhoz da Rocha, no centro da cidade. Um deles, chegou a apontar uma arma para os policiais.

De acordo com o relatório da PM, a vítima do roubo teria passado as características físicas dos suspeitos, que teriam fugido em uma moto preta. Ao realizar patrulhamentos, a equipe encontrou a dupla em fuga e deu voz de abordagem, porém eles desobedeceram e foi iniciada uma perseguição. Em determinado momento, os dois saltaram da moto e o garupa teria apontado a arma para os policiais, ameaçando a integridade da equipe, por isso, um dos policiais disparou um tiro contra os suspeitos, que não acertou.



Eles permaneceram em fuga, a pé, quando um dos suspeitos arremessou a arma que vinha sendo usada no telhado de uma casa. Ao entrarem em uma residência, um dos suspeitos foi alcançado e depois de lutar contra os policiais foi contido. O outro conseguiu fugir pulando o muro, mas foi capturado mais tarde em uma área de terrenos baldios.



Com eles, os policiais apreenderam a moto utilizada na fuga, que era produto de furto, um celular também com registro de furto, e a arma utilizada no roubo a loja, um revólver da marca Taurus com três munições.



Através das imagens de câmeras de segurança da loja roubada, foi possível comprovar que a dupla foi a autora do crime. Do local eles haviam levado dinheiro, cheques e cartões.



Eles foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia juntamente com todo material apreendido.