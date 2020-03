César Menotti lamenta morte de tio que morreu após acidente na Estrada do Rio Bom

O cantor César Menotti lamentou no Instagram, a morte do tio, Sérgio Luiz Muller, de 63 anos que morreu após acidente na Estrado do Rio Bom, no norte do Paraná.

"Sua partida deixa um vazio que será preenchido com tantas lembraças boas que tenho. vai com Deus Serjão. Que o Patrão Celestial te receba de cuia na mão e um abraço do tamanho do seu coração. Te amarei para sempre. Seu sobrinho/filho César Menotti," escreveu o cantor no Instagram.

O acidente aconteceu na tarde deste sábado (14), na Estrado do Rio Bom, na região conhecida como Porteira Velha, na região de Apucarana.

Segundo a Polícia Militar (PM), Sérgio Luiz Muller, a princípio perdeu a direção do carro, capotou e bateu em um barranco. Com a batida, o apucaranense que tinha uma propriedade rural em Rio Bom, morreu na hora.

Sérgio morava em Apucarana, mas cresceu em Rio Bom e era muito conhecido em toda região. Ele era tio dos cantores César Menotti e Fabiano. Ele estava sozinho no carro.

A notícia da morte dele gerou uma grande comoção.