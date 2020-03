Junior da Femac agradece deputado por R$ 1,1 milhão em emendas para Apucarana

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, recepcionou na sexta-feira (13) o deputado federal Filipe Barros, que tem sua base na região Norte do Paraná, a partir de Londrina, e que tem sido um dos mais destacados parlamentares da base aliada do Presidente Jair Bolsonaro.

Nos últimos meses o deputado intermediou a liberação de importantes recursos para Apucarana. “Felipe Barros conquistou R$500 mil, do Ministério da Agricultura, destinados à compra de um rolo compactador. A máquina será utilizada principalmente na manutenção de estradas vicinais, visando permitir boas condições de produção e escoamento de safras”, explica Junior da Femac.

Conforme assinala o prefeito, a conquista da verba é fruto do bom relacionamento mantido por ele e pelo secretário de saúde Beto Preto, com o deputado federal londrinense, Felipe Barros. Ele lembrou ainda que, em Apucarana, Filipe Barros tem sido representado pelo empresário Adam Lenharo.

O parlamentar também liberou uma emenda ao orçamento da união, em favor de Apucarana, no valor de R$ 300 mil. O dinheiro foi destinado ao custeio da atenção básica em saúde, pó rmeio da Autarquia Municipal de Saúde. Filipe Barros liberou ainda mais uma emenda de R$ 300 mil em favor do Hospital da Providência, instituição filantrópica de Apucarana que prioriza o atendimento via Sistema Único de Saúde (SUS).

Filipe Barros está inserido atualmente o ranking dos dez deputados mais influentes em Brasília. O prefeito Junior da Femac fez questão de enaltecer a atuação de Filipe Barros em favor de Apucarana. “O deputado tem dado atenção às demandas de Apucarana e por isso somos muito gratos ao seu trabalho em Brasília”, comentou o prefeito.

O deputado londrinense aproveitou o momento para novamente se colocar à disposição de Apucarana junto ao Governo Federal. Barros lembrou que assumiu o compromisso de atender prioritariamente o Norte do Paraná. “Estamos nos esforçando para cumprir esse compromisso, batendo todos os dias nas portas dos ministros e reivindicando recursos e programas para os municípios do norte do Paraná”, afirmou Filipe Barros.

Com relação especificamente à Apucarana, o deputado federal destacou a atuação de Adam Lenharo, e de Vinicius Costa, de Marilândia do Sul, por representar seu mandato na região