Rapaz de 20 anos é preso após pular muro  de escola e furtar brinquedo infantil em Apucarana

Um jovem de 20 anos foi preso por volta das 13h22 deste sábado (14), após pular o muro da Escola Municipal Professora Marta Pereira da Silva, no Jardim Menegazzo, em Apucarana, no norte do Paraná. O rapaz teria furtado um brinquedo infantil, de tamanho médio, que seria uma gangorra de plástico.

Conforme a Polícia Militar (PM), testemunhas ligaram no 190 e informaram que um homem tinha pulado o muro da escola e furtado um brinquedo infantil.

Porém, ainda de acordo com as testemunhas, quando o suspeito pulou novamente o muro, já com o brinquedo em mãos, percebeu que vizinhos estavam observando e abandonou o objeto na via pública.

As testemunhas repassaram as características do suspeito, um rapaz de dread, jaqueta preta e bermuda. Em patrulhamento pela ruas próximas da escola, a polícia encontrou o jovem.

Segundo a PM, antes do rapaz ser preso, ele tinha sido abordado na avenida Jaboti pilotando um motocicleta,mas ele não possuía habilitação, foram feitas as notificações e a moto foi recolhida ao pátio do 10° BPM.

O jovem foi encaminhado para a delegacia.